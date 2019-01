vor 11 Minuten

Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Glass" zeigt Bruce Willis, James McAvoy und Samuel L. Jackson als Superhelden. Michael Moore attackiert Trump in "Fahrenheit 11/9". In "Capernaum" geht es um das Schicksal eines Straßenkindes in Beirut. Die Kino-Highlights der Woche.