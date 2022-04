Artikel mit Video-Inhalten

Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

Spider-Man trifft in "No Way Home" alte Schurken wieder, Kenneth Branagh untersucht den "Tod auf dem Nil" und Alexandra Maria Lara hat Vaterprobleme in "Töchter": Die besten Tipps fürs Heimkino in dieser Woche.