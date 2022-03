Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Je suis Karl" – Christian Schwochows düstere Vision einer Machtübernahme

Ein Haus explodiert in Berlin. Die Bombe überleben nur Vater Alex und seine Tochter Maxi. So beginnt das Politdrama "Je suis Karl", das von Anfang an ungemütlich ist. In ihrer Trauer vertraut Maxi ahnungslos einem, der mit dem Anschlag zu tun hat: Karl gibt sich verständnisvoll, seine Agenda aber ist manipulativ und rechtsextrem ... Eine düstere Vision von Christian Schwochow.

Auf Blu-ray, DVD und als VoD bei Pandora Film.