Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Rot" – Der neue Pixar-Film, leider nur im Stream

Teenie Mei Lee ist ein As in der Schule und eine folgsame Tochter. Doch ahnt sie nicht, dass ein Fluch auf den Frauen ihrer Familie lastet. Regen sie sich zu sehr auf, verwandeln sie sich in einen roten Panda. Und genau das passiert Mei Lee mit 13... Das jüngste Pixar-Abenteuer "Rot" schildert anhand der Panda-Abenteuer die Plagen der Pubertät. Die Sicht auf die Teenagerwelt ist stimmig, genau wie die Balance aus Emotionen und Gags. Und natürlich hätte "Rot" einen Kinostart und die große Leinwand verdient gehabt, aber die Disney-Bosse entschieden: direkt ab zum Streamen. Dennoch ein pelziger Spaß mit Wucht!