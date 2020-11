Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Total Recall – Die totale Erinnerung" – Paul Verhoevens Actionklassiker

Douglas Quaid träumt vom Mars, doch eine Reise dorthin kann er sich nicht leisten. Also will er sich falsche Erinnerungen an ein Marsabenteuer einsetzen lassen. Und da beginnen die Probleme, denn plötzlich sind allerhand böse Buben hinter ihm her ... Paul Verhoevens Actionklassiker von 1990 erscheint erstmals in 4K Ultra HD – und ist sehr gut gealtert.