Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Gott existiert, und ihr Name ist Petrunya" – eindringliches Porträt für Gleichberechtigung

In einem kleinen nordmazedonischen Ort gehört es zur orthodoxen Tradition, ein Kreuz in die Fluten zu werfen. Dem Mann, der das Kreuz rettet, wird ein Jahr lang das Glück hold sein. Doch nun erdreistet sich eine Frau teilzunehmen. Und dann findet sie auch noch das Kreuz! Ein Skandal. "Gott existiert, und ihr Name ist Petrunya" ist nicht nur sehr unterhaltend, sondern auch ein starkes Plädoyer für Gleichberechtigung.

Auf VoD und DVD bei EuroVideo.