Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Bis dann, mein Sohn" - Bewegender Blick auf das moderne China

Einkindpolitik in China. Zwei Söhne, zwei Freunde - am selben Tag geboren - wachsen zunächst gemeinsam auf. In langen, zart beobachtenden Bildern erzählt "Bis dann, mein Sohn" von einer Katastrophe, die über Jahrzehnte das Leben zweier Familien prägen wird. Einer der Söhne ertrinkt beim Spiel am Stausee. Das dreistündige Drama springt durch die Zeiten und entwirft ein Mosaik des heutigen China. Großes emotionales Kino.