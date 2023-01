Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Bashees of Inisherin" - Auszeichnung für Colin Farrell

Auf einer abgelegenen Insel lebt Padraic. Sein bester Freund ist Colm. Ein eintöniges Leben, wären da nicht die Treffen im Pub. Routine und Glück. Bis Colm den Kontakt abbricht. Von nun an versucht Padraic verkrampft herauszufinden, was dafür der Grund ist. Für seine Leistung in "The Banshees Of Inishirin" wurde Colin Farrell als bester Darsteller beim Filmfest Venedig ausgezeichnet.