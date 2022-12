Die Tops und Flops 2022 der kinokino-Redaktion

Während Florian Kummert mit den Augen rollt, wenn er von der "Horror-Gurke" "Halloween Ends" spricht - der schlechteste Film der neuen "Halloween"-Reihe mit der einst so resoluten Jamie Lee Curtis als lahme Oma - holt kinokino-Autor Gregor Wossilus zu einem Rundumschlag nicht gegen einen Film, sondern gleich einen ganzen Streaming-Service aus: Netflix. Ein Dorn im Auge ist dabei die Veröffentlichungspolitik von Netflix, ihre aufwendigen, teuren Filme nur wenige Wochen in die Kinos zu bringen. "Im Westen Nichts Neues" - für Deutschland im Oscarrennen - sei ein Film, der förmlich nach der großen Leinwand schreit, ein intensives Erlebnis im Kino. Doch dort läuft er gerade mal vier Wochen. Der wunderbare Krimi "Glass Onion - A Knives Out Mystery", in dem Ex-Bond Daniel Craig herrlich gegen sein 007-Image anspielt - er lief gerade mal eine Woche in den Kinos. Netflix mache große Filme für die große Leinwand, wo sie ein großes Publikum sehen sollte. Aber Netflix schickt sein Publikum dahin, wo es seit Jahren ist: nach Hause auf die Couch! "Hast Du vergessen, dass wir alle im Lockdown waren?" fragt Wossilus und verlangt eine dreimonatige Kino-Auswertung der Netflix-Spielfime. Dem Kino täte das ganz sicher gut. Und den Netflix-Filmen erst recht.