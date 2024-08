"Granfluencer": Warum uns Alte auf Social Media so begeistern

Herr Willbrand hat Geburtstag. Und den feiert er – zusammen mit seinen knapp 38.000 Followerinnen und Followern auf TikTok. Der Kölner Antiquar ist mit Anfang 80 zu so etwas wie einem Social-Media-Star geworden. Alles fing an, als eine Freundin – etwa 50 Jahre jünger – im Frühjahr 2024 auf die Idee kam, der abnehmenden Kundschaft in seiner Buchhandlung etwas entgegenzusetzen. Seitdem drehen sie kleine Videos für Instagram und TikTok. Darin geht es um Themen wie: Wie viele Seiten am Tag sollte man lesen?

Spannende Frage, findet man auf Instagram. Dort ist das Publikum zum überwiegenden Teil zwischen 18 und 35 Jahren alt – auf TikTok ist es sogar noch jünger. Doch die Begeisterung für den Content von Menschen im Seniorenalter ist groß. Zum Beispiel für das Paar Aki und Koichi aus Kalifornien, beide Anfang 70, die jeden Tag ihr Outfit des Tages präsentieren. Oder die italienische Netzberühmtheit Nonna Silvi, deren Rezept für die perfekte Carbonara auf Instagram 54 Millionen Mal angesehen wurde.