Münchner Halle in Brand: Feuerwehr löscht seit über zehn Stunden

Bei einem Brand in einem Metallveredelungsbetrieb im Münchner Norden ist in der Nacht ein hoher Schaden entstanden. In dem Galvanikbetrieb im Stadtteil Feldmoching, in dem Metallteile durch elektrochemische Verfahren beschichtet werden, ging um kurz nach Mitternacht die automatische Brandmeldeanlage los. Als die ersten Einsatzkräfte in dem Gewerbegebiet eintrafen, brachen die Flammen bereits durch das Dach der Werkstatthalle. Die Alarmstufe wurde daraufhin erhöht und Verstärkung angefordert.

Flammen drohten, auf Gasflaschenlager überzugreifen

Mit drei Drehleitern von oben sowie Löschrohren im Inneren bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen. Kurzzeitig drohte Gefahr wegen einer brennenden Gasleitung. Nach mehreren Stunden konnte der Brand eingedämmt und ein Übergreifen auf ein Gasflaschenlager verhindert werden.

Allein die Freiwillige und die Berufsfeuerwehr waren zwischenzeitlich mit mehr als 200 Kräften und über 50 Fahrzeugen im Einsatz. Neben dem Großaufgebot der Feuerwehr waren auch Kräfte von Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Branddirektion: Ende des Einsatzes nicht absehbar

Endgültig gelöscht ist der Brand noch nicht. Die Feuerwehr ist weiter mit einem Großaufgebot vor Ort, weil Glutnester abgelöscht werden müssen. Nachdem die Löscharbeiten inzwischen über zehn Stunden dauern, werden die Kräfte immer wieder ausgetauscht. Eine Ende sei aktuell nicht absehbar, so die Branddirektion.

Schaden dürfte in die Hunderttausende gehen - oder sogar mehr

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Ein hinzugezogener Statiker hat wegen Einsturzgefahr ein Betretungsverbot für die Halle ausgesprochen. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Schätzungen. Da die Halle und die darin befindliche Produktionstechnik aber weitgehend zerstört wurden, dürfte sich der Schaden auf mehrere hunderttausend Euro belaufen, wenn nicht sogar die Millionengrenze überschritten wird. Zur Ursache des Großbrands ermittelt die Polizei.