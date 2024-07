Nonna Silvi ist Inspiration für viele

Was heute so lockerflockig daher kommt, war nicht immer so – Enkel Gabriele erzählt von den Schattenseiten. Gabriele war 14 als alles begann. "Meine Mama hatte damals Bauchspeicheldrüsenkrebs, die Oma war auch in einem anderen Krankenhaus zu dieser Zeit und mein Papa musste hin und her fahren. Ich habe Kraft und Inspiration gefunden, dass ich mehr aus meinen Leben machen will."

Nonna Silvi war geboren – und das ist mittlerweile eine internationale Marke. Kochbücher, mehrere eigene Social-Media-Kanäle und Produkte zum Bestellen. Heute ist die typische italienische Großmutter Inspiration für viele – Fanpost aus der ganzen Welt bekommt sie. Doch auch um die Ecke im Altenheim wird sie geliebt. Das beste Essen der Welt gibts nun mal in Italien und das Geheimnis der echten Carbonara – niemals mit Sahne! "An alle Deutschen – das ist die einzig wahre Pasta. Die Sahne gehört in den Nachtisch."

Im Video: Nonna Silvi – die kochende Insta-Oma