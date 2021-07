Cannes: Zwei BR-Koproduktionen und ganz Schrilles mit "Titane"

Tosender Applaus am Donnerstagabend im Grand Theatre Lumière in Cannes - gerade ging hier die Premiere von Bruno Dumonts BR-Koproduktion "France" zu Ende - einer von zwei BR-Filmen in Cannes dieses Jahr und sogar im Wettbewerb um die Goldene Palme.

Bildgewaltig: "France"

Hauptdarstellerin Léa Seydoux ist leider nicht dabei. Vier Filme hat sie in Cannes dieses Jahr, aber ein positiver Corona-Test machte einen Besuch des Festivals unmöglich - sie wäre der letzte große Star dieses Festivals auf dem Roten Teppich gewesen. Bleibt der Film mit Seydoux als Star-Reporterin France, die gern mal ihre Reportage inszenieren lässt - und unter dem Rummel um ihre Person zusehends leidet. "France" ist kritisch gegenüber der Medienwelt, bildgewaltig, aber auch recht konventionell erzählt.

"Serre Moi Fort": Eine bewegende Familiengeschichte

Stärker ist da die zweite BR-Koproduktion in Cannes, "Serre moi fort - Umarme mich fest", inszeniert von Schauspieler Matthieu Amalric, seine vierte Regiearbeit.

Er zeigte sich ganz begeistert von dem Erlebnis endlich wieder Filme in mit Zuschauern gefüllten Kinosälen zu sehen. Und er erzählte kinokino mit strahlenden Augen von dem Stoff, den er mit "Serre moi fort" verfilmt hat.

"Ich bekam dieses kleine Theaterstück in Buchform von Claudine Galea, ich habe es da im Zug gelesen. Und es traf einen Nerv bei mir. Kennen Sie das, wenn es ihnen peinlich ist, in der Öffentlichkeit zu weinen? Ich habe mir dann meinen Mantel über den Kopf gezogen ... ich bekam das Flattern ... es hat mich so bewegt. Ich musste es machen."

Verfilmt hat Amalric dann die tragische Geschichte einer Familie, die arge Turbulenzen aushalten muss, vor allem, als die Mutter Mann und Kinder verlässt - in der Hauptrolle Vickie Krieps. Vielschichtig und klug geschrieben, nicht linear spannend inszeniert - "Serre Moi Fort" ist ein echtes Cannes Highlight.