Cannes Filmfestival - Das Weltkino meldet sich zurück

Cannes-Wettbewerb mit großen, altbekannten Namen

Im Wettbewerb um die Goldene Palme geben sich dieses Jahr einige Cannes-Dauergäste die Klinke in die Hand: David Cronenberg präsentiert seinen Science-Fiction-Horrorfilm "Crimes of the Future" mit Viggo Mortensen und Kristen Stewart in den Hauptrollen. "Oldboy"-Regisseur Park Chan-wook bringt seine Detektiv-Geschichte "Decision To Leave" mit, James Gray, zuletzt mit dem Brad-Pitt-Sci-Fi-Abenteuer „Ad Astra“ erfolgreich, zeigt eine Coming-of-Age-Geschichte, "Armageddon Time", in den Hauptrollen Anne Hathaway und Sir Anthony Hopkins. Außerdem freuen sich Cineasten auf neue Werke der Dardennes-Brüder, von Ruben Östlund (Palmengewinner „The Square“) und Kelly Reichardt. Claire Denis, gerade erst bei der Berlinale mit dem Regie-Bären ausgezeichnet, ist erstmals im Wettbewerb vertreten. Sie ist eine von (nur) drei Regisseurinnen, die in Konkurrenz um die Palme stehen.

Noch mehr große Namen an der Croisette versammelt "Mad Max"-Regisseur George Miller: Seine Science-Fiction-Parabel "Three Thousand Years of Longing" läuft außer Konkurrenz, seine Hauptdarsteller Idris Elba und Tilda Swinton werden für ein weiteres Blitzlichtgewitter sorgen. Genauso wie Oscar-Preisträger Forest Whitaker, der dieses Jahr die Goldene Ehrenpalme erhält.