"Besessen": Britische Schriftstellerin A.S. Byatt ist tot

Die britische Schriftstellerin und Kritikerin Antonia S. Byatt, besser bekannt unter dem Namen A.S. Byatt, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das bestätigte ihr Verlag Chatto & Windus. A.S. Byatt, die eigentlich Antonia Susan Duffy hieß, verfasste von der Kritik hochgelobte Romane. Ihr Roman "Besessen" erhielt 1990 den Booker-Preis.

"Wir trauern um sie, aber es ist ein Trost zu wissen, dass ihre eindringlichen Werke noch über Generationen hinweg in den Köpfen der Leser glänzen und leuchten werden", sagte ihre Verlegerin Clara Farmer.

Byatts Buch "Possession" wurde zum Bestseller

Byatt wurde 1936 geboren und wuchs in Sheffield und York auf. Später studierte sie in Cambridge und Oxford Englisch. Ab 1962 unterrichtete sie am University College London und veröffentlichte zwei Jahre später ihren ersten Roman „Shadows of Sun“. Schon in diesem Roman ging es um die komplizierten Familienbeziehungen, die in vielen ihrer Bücher eine zentrale Rolle spielen.

In ihrem Roman "Possession" auf deutsch "Besessen" geht es um zwei Akademiker, die sich ineinander verlieben, während sie die geheimnisvolle Beziehung zwischen zwei fiktiven viktorianischen Dichtern untersuchen. Das Buch wurde in Großbritannien als in den USA ein Bestseller, der in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurde.

"Antonia hat immer gesagt, dass es das Aufregendste für sie ist, Dinge aus der Sprache zu machen", sagt Zoë Waldie, ihre Literaturagentin. "Das hat sie über viele Jahrzehnte hinweg mit Bravour getan und die Leser in ihren Bann gezogen."