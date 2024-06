Bayreuth: Wichtige Entscheidung über geplantes NS-Dokuzentrum

Im Bayreuther Stadtrat geht es am Mittwoch um die weiteren Planungen für ein Dokumentationszentrum zur NS-Ideologiegeschichte der Stadt. Es zeichnet sich ein klares Votum für die Beschlussvorlage ab. Wo genau das Zentrum entstehen könnte, wird allerdings noch nicht diskutiert.

NS-Dokuzentrum in Bayreuth: Entscheidung im Stadtrat

Wenige Städte werden so eng mit dem NS-Regime in Verbindung gebracht wie Bayreuth. In der Sitzung am Mittwoch wird zunächst darüber abgestimmt, ob die Arbeit am Dokumentationszentrum überhaupt fortgeführt werden kann. Insbesondere geht es dabei um die inhaltliche Konzeption. Man wolle mit einem Kuratorium externer Expertinnen und Experten – auch von der Uni Bayreuth – zusammenarbeiten, heißt es im entsprechenden Beschlussvorschlag.

Wo das Dokumentationszentrum seinen Standort letztlich finden werde, solle zu "gegebener Zeit" entschieden werden, heißt es weiter. Bisher war dafür das ehemalige Wohnhaus des Rassentheoretikers und Antisemiten Houston Stewart Chamberlain – eines Schwiegersohns Richard Wagners – angedacht. Das sanierungsbedürftige Haus befindet sich in unmittelbarer Nähe des Richard-Wagner-Museums und beherbergt aktuell noch das Jean-Paul-Museum.

Offener Brief: "Wir brauchen das NS-Dokumentationszentrum"

Im April hatte sich im Kulturausschuss der Stadt Bayreuth allerdings Widerstand gegen das Dokumentationszentrum geregt, unter anderem bestand Uneinigkeit wegen der Kosten. Bei der heutigen Sitzung soll nun über eine überarbeitete Beschlussvorlage abgestimmt werden, in der es nicht um den künftigen Standort des Zentrums geht. Ein wichtiger Schritt, so Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU). Zumal Fördergelder zeitnah beantragt werden müssen.

In einem offenen Brief haben sich im Vorfeld der Stadtratssitzung Bayreuther Kulturschaffende an Oberbürgermeister und Stadtrat gewandt. Darin heißt es wörtlich: "Unsere Stadt, unsere Region, die nachfolgenden Generationen – wir alle brauchen das NS-Dokumentationszentrum im Gebäude des heutigen Jean Paul Museums." Es sei gerade in politisch angespannten Zeiten und bei dieser Stadtgeschichte unerlässlich, einen Ort zu schaffen, an dem sich kompetent und wissen­schaftlich fundiert mit Houston Stewart Chamberlain, einem der wichtigsten Vordenker des NS-Regimes auseinan­dergesetzt werde. Auch der Widerstand gegen das NS-Regime müsse seinen Platz bekommen.

Wenn sich ein Haus in Bayreuth für das Dokuzentrum anbiete, sei es dieses Haus, erklärt Bayreuths Kulturreferent Benedikt Stegmayer im BR-Gespräch. Das Haus sei ein Täterort und quasi mit Chamberlain kontaminiert, so Stegmayer. Dennoch soll zunächst der Inhalt im Fokus stehen. Erst wenn die Konzeption stehe, werde man Fragen bezüglich des Standorts diskutieren und Entscheidungen treffen.

Klares Votum zeichnet sich ab

Das war in der vergangenen Debatte über das Thema noch anders. Uneinigkeit hatte es unter anderem deshalb gegeben, weil in der Diskussion um das Dokuzentrum der zweite Schritt vor dem ersten gemacht worden sei. So sei viel über den möglichen Standort diskutiert worden, nicht jedoch über die genaue Konzeption des Zentrums, erklärt Sabine Steininger, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayreuther Stadtrat im Gespräch mit BR24. Dies habe sich nun geändert. "Mit der jetzt vorliegenden Beschlussvorlage können wir als Grüne sehr gut mitgehen", so Steininger.

Auch die Bayreuther Gemeinschaft (BG) wird voraussichtlich für die Beschlussvorlage stimmen. In der bisherigen Diskussion hatte auch die BG gefordert, dass erst ein Konzept stehen sollte, bevor man mit der Sanierung eines potenziellen Standorts beginne. Dass diese Entscheidung seitens der Stadt nun zwei Jahre gebraucht habe, sei viel zu lange, so Stadtrat Stephan Müller im BR-Gespräch.

Die SPD-Fraktion wird voraussichtlich ebenfalls für die neue Beschlussvorlage stimmen. Es sei wichtig, dass es endlich um den Inhalt gehe und nicht vordergründig um die Sanierung zweier Immobilien, so der Fraktionsvorsitzende Thomas Bauske gegenüber BR24.

Diskussion über Dokuzentrum: Inhalt statt Standort

Für das Dokumentationszentrum soll nun eine Stelle für einen Historiker oder eine Historikerin geschaffen werden, so Bayreuths Kulturreferent Benedikt Stegmayer im BR-Gespräch. Er oder sie soll dabei die inhaltliche Arbeit federführend übernehmen. Unterstützung soll von einem Kuratorium kommen, das sich aus namhaften Fachleuten zusammensetzen soll. Darunter Experten des KZ-Dokumentationszentrums Flossenbürg, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Bayreuth, aber auch "eine Person, die die Vermittlung von Geschichte als Profession hat", ergänzt Benedikt Stegmayer.

Von Anfang an soll auch ein Fokus darauf liegen, wie die Inhalte Kindern und Jugendlichen, die das Dokumentationszentrum mit ihren Schulklassen besuchen, vermittelt werden können. "Das Entscheidende ist, dass man junge Menschen für die Geschichte sensibiliert", so Stegmayer.

Dass ein Dokumentationszentrum für die Stadt Bayreuth wichtig sei, unterstreicht Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) im Gespräch mit BR24. Die Stadt müsse sich der Verantwortung stellen und dafür sorgen, dass sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen.

Zentrum soll Geschichte der NS-Ideologie aufarbeiten

Die Stadtratssitzung beginnt am Mittwochnachmittag um 15.00 Uhr. Das Dokumentationszentrum zur NS-Ideologiegeschichte steht auf Platz elf der Tagesordnung. Das Bayreuther Dokumentationszentrum soll künftig vor allem die Geschichte der NS-Ideologie aufarbeiten – es hätte damit einen etwas anderen Schwerpunkt als die schon bestehenden NS-Dokuzentren in München, auf dem Obersalzberg in Berchtesgaden und auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg.