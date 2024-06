Zwei Tage Sommer in Bayern – dann erneut wechselhaft

Die vom Atlantik über den Norden Deutschlands bis ins südliche Skandinavien reichende Hochdruckzone Bie sorgt heute Nachmittag in weiten Teilen des Freistaats für einen freundlichen Mix aus Sonnenschein und Quellwolken, die vorübergehend auch mal kompakter sein können. Dazu bleibt es trocken, einzig an den Alpen kommt ein geringes Schauerrisiko auf.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter an Ihrem Ort

Dabei kann sich die Luft auf Höchstwerte zwischen 22 Grad im Landkreis Hof sowie in manchen Alpentälern und bis 27 Grad im Landkreis Aschaffenburg und im Raum Regensburg erwärmen. Schönstes Wetter für alle Freizeitaktivitäten am Nachmittag oder für einen Biergartenbesuch in den Abendstunden, um 21 Uhr liegen die Temperaturen in Bayern noch zwischen 18 und 23 Grad.

Badewetter am Dienstag

Am Dienstag verlagert sich das wetterbestimmende Hoch Bie mit seinem Zentrum vom Norden Deutschlands in Richtung Ostsee, bleibt aber mit trockenen Luftmassen in weiten Teilen Bayerns wetterbestimmend. So gibt es bei einem tagsüber mitunter lebhaften Ostwind viel Sonnenschein, mancherorts wird der Himmel auch wolkenlos sein. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 24 bis 29, örtlich bis 30 Grad. Schönes Wetter um nach der Schule oder Arbeit den Tag an einem Badesee oder im Freibad zu verbringen.

In Alpennähe lenkt ein Höhentief, das im Bereich der Südalpen und Norditalien liegt, feuchtere Luftmassen heran. So wechseln sich hier Sonne und Wolken ab, nachmittags und abends können sich einzelne, durchaus kräftige Wärmegewitter entwickeln.

Ab Wochenmitte wieder wechselhafter, aber weiterhin warm

Nach Wochenmitte legt das sonnige und in weiten Teilen Bayerns trockene Sommerwetter vom Wochenbeginn schon wieder eine Pause ein. Mittwoch und Donnerstag breitet sich ausgehend von dem Höhentief über Norditalien, das sich vorübergehend teilweise bis den Süden Deutschlands ausdehnt, die feuchtwarme Luftmasse von den Alpen her auf ganz Bayern aus.

So wird es am Mittwoch und Donnerstag schwül-warm mit Höchstwerten von 22 bis 29 Grad. Dazu ist es teils sonnig, teils bewölkt und es kommt zu Schauern und Gewittern. Vor allem Mittwochnachmittag und -abend sind örtlich auch kräftige Gewitter mit lokalem Starkregen, kleinerem Hagel und Sturmböen nicht ganz auszuschließen.

Freitag und Samstag vorübergehend leichte Wetterbesserung

Freitag und Samstag zeigt sich unter schwachem Zwischenhocheinfluss die Sonne wieder öfter und es bleibt sommerlich warm mit Höchstwerten von 24 bis 29 Grad. Besonders jeweils nachmittags und abends muss mit einzelnen Schauern oder Gewittern gerechnet werden. Für den Sonntag deuten die Modelle dann oft bewölktes Wetter mit schauerartigen, teils gewittrigen Regenfällen an; die Höchstwerte liegen nur noch bei 22, 23 Grad.