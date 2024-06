Rind- oder Käsegeschmack: Eis für Hunde – tierisch lecker?

Insgesamt sieben verschiedene Geschmacksrichtungen vertreibt Marcel Zweck seit diesem Sommer in seiner kleinen Eisdiele. Eigentlich ist es mehr ein überschaubarer Laden mit buntem Sortiment: Schmuck, Getränke, Touristensouvenirs, aber auch italienisches Eis für die Zweibeiner.

Für Gesprächsstoff im Ort sorgt neuerdings das eher ungewöhnliche Hundeeis. Rind, Käse, Fruchtbombe, Shrimps, Kokos, Lachs oder Hähnchenleber, alle Sorten ohne Zuckerzusatz und laktosefrei auf Frozen-Joghurt-Basis. Marcel Zweck selbst ist als Feuerwehrkommandant kein Unbekannter im Ort.

Eis für Personensuchhunde

"Am liebsten sind mir die Kunden, die sich und dem Hund ein Eis gönnen", sagt Marcel Zweck. Auf die Idee fürs Hundeeis ist er durch die Nachfrage verschiedener Hundebesitzer gekommen, die mit ihren Tieren in Gößweinstein sogenanntes "Mantrailing" betreiben. Sie fragten, ob er denn für die Personensuchhunde nicht auch ein Eis habe. Inzwischen hat sich die süße Kunde im Ort herumgesprochen.

Auch Matthias Händel und Aileen Kade gönnen ihren Hunden ein Eis am Ende des Tages. Apfel-Banane und Rind für Hoka und Indy. Frauchen Aileen ist mutig, probiert das Hundeeis. "Fruchtig und erfrischend, das kann theoretisch auch ich essen", lautet das Fazit der Hundebesitzerin. Matthias lehnt dankend ab, Rind wolle er nicht kosten, zumal er Vegetarier sei.

Eis für den Hund: Keine Seltenheit mehr

Die Eissaison für Vier- und Zweibeiner in Gößweinstein kann jetzt also richtig loslegen. Die gefrorene Leckereien gibt es übrigens auch in Tierhandlungen oder in einigen Drogeriemärkten. Daneben ist die Eisdiele in Gößweinstein nicht die einzige in Bayern, die Eis für Spürnasen anbietet.

2018 startete beispielsweise eine Eisdiele in Weiden, seitdem folgten viele weitere. Inzwischen können Hunde vielerorts die kühle Erfrischung genießen. Neben München und Landshut kommen Vierbeiner zum Beispiel auch in Buxheim oder Cadolzburg auf ihre Kosten – oder eben seit diesem Sommer auch in Gößweinstein in der Fränkischen Schweiz.