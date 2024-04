Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Kunstaktion gegen Rechtsextremismus an der Zeppelintribüne

Am Sonntag haben Nürnberger Bürgerinnen und Bürger an der Zeppelintribüne mit ihren Körpern den Schriftzug "Nie wieder" gebildet. Trotz nasskalten Wetters haben sich rund 100 Menschen an der Kunstaktion beteiligt.