Shifty Shellshock: "Crazytown"-Sänger stirbt mit 49 Jahren

Shifty Shellshock, der Frontman der US-amerikanischen Cross-over-Band Crazytown, ist tot. Er soll am Montag zu Hause gestorben sein. Das steht in Dokumenten, die die Gerichtsmedizin von Los Angeles veröffentlicht hat. Eine Ursache ist bisher nicht bekannt.

Das Lied "Butterfly" machte ihn weltbekannt

"Come my lady – come, come my lady, you're my butterfly – sugar baby": Das sind die ersten Zeilen von "Butterfly" ("Schmetterling") auf dem Album "The Gift of Game", mit dem Shellshock und seine Band Crazytown Anfang der 2000er weltbekannt wurden. In Deutschland stand er sechs Wochen auf Platz eins der Charts. Auch in den USA und Großbritannien erreichte der Song den ersten Platz. Er war der größte Hit von Crazytown.

Mit weiteren Singles und Alben war die Band nicht mehr so erfolgreich. 2003 ging sie für mehrere Jahre in eine Auszeit. 2015 erschien ihr drittes und letztes Album, 2022 die letzte Single "Leeches" ("Blutegel"). Auch als Solokünstler konnte Shellshock nicht mehr an seine großen Erfolge anschließen.

Zuletzt trat Shellshock in Reality-Serien auf – Drogen waren Thema

Shellshock, der mit bürgerlichem Namen Seth Binzer hieß, wurde in Los Angeles geboren. Die Band Crazytown gründete er 1999 gemeinsam mit seinem besten Freund nach einem Gefängnisaufenthalt. Zuletzt war er in Reality-Serien zu sehen, in denen auch seine Drogenprobleme thematisiert wurden.