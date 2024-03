Barbi Marković erhält den Leipziger Buchpreis 2024

Der Preis der Leipziger Buchmesse ist vergeben. Barbi Markovic ist Gewinnerin in der Kategorie Belletristik für "Minihorror", wie die siebenköpfige Jury am Donnerstagnachmittag in der Glashalle des Leipziger Messegeländes bekannt gab. In der Kategorie Sachbuch erhielt Tom Holert die Auszeichnung für sein experimentelles Werk: "'ca. 1972' Gewalt – Umwelt – Identität – Methode". Für ihre Übersetzung von "Der Fluch des Hasen" wurde Ki-Hyang ausgezeichnet.

Belletristik-Preis für "Minihorror" von Barbi Marković

In "Minihorror" erzählt die 1980 in Belgrad geborene Autorin Barbi Marković rasant, sprunghaft, mit abgründigem Witz und im Stil des Micki-Maus-Comics von all dem Horror im Alltag ihrer beiden Figuren Mini und Miki. Die beiden versuchen mit aller Macht, dazuzugehören in der fremden Welt und haben dabei albtraumhafte Missgeschicke, heftige Beleidigungen, Familienfehden zu überstehen. Hinter all dem lauern die Erinnerungen an den Krieg in der verlorenen Heimat. Wie urkomisch Miki und Mini sind, davon kündete die Dankesrede von Barbi Markovic, "eine Rede, die gar keine ist", sondern eine Geschichte von Miki und Mini, die die Autorin vom Handy ablas.

"Barbi Markovic erzählt hinreißend komisch und bitterernst von unserer Gegenwart: hinten die Kriegsverbrechen, vorne der Klimawandel, dazwischen die Banalität unseres tagtäglichen Lebens", so die Begründung der Jury. In "Minihorror" enttarne die Autorin das Unheimliche jeder noch so harmlosen Situation, den Horror im Alltag, den Grusel vor der eigenen Familie. Dabei werde der Mensch im Spätkapitalismus notgedrungen zur Witzfigur.