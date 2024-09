Autor Thomas Köck: "Österreich war schon immer Nazi-Avantgarde"

Der "Herbert-Komplex"

Ein weiteres Beispiel: Die Trump-Losung "America First", die in Österreich bereits Jahre vorher in Form eines Volksbegehrens mit dem Titel 'Österreich zuerst', initiiert von der FPÖ, auftauchte. Der Berater und Slogan-Erfinder des damaligen FPÖ-Gesichts Jörg Haider war wiederum Herbert Kickl, der heutige Spitzenkandidat. Köck spricht in Bezug auf die FPÖ von einem "Herbert-Komplex": "Der Spitzenkandidat der FPÖ hat diese Partei seit Jahrzehnten begleitet und dabei nicht nur die Reden – zum Teil auch mit schwer antisemitischen Formulierungen – ausgestattet, sondern etwa auch die 'Rap'-Texte für H.C. Strache geschrieben."

Dem Land attestiert Köck eine mangelnde Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit. Erst in den Neunzigern sei die Mitschuld am Nationalsozialismus offen ausgesprochen worden. Einen Zusammenhang sieht er auch in der Geschichte von rechtem Denken und dem Neoliberalismus vom Schlage Friedrich von Hayek, der aus den feudalen Strukturen des Habsburgerreichs stammte.

"Die Kränkung durch den Untergang des Reiches und der Verlust von bestimmten Privilegien konnte er nie verdauen. Die Idee von neoliberalen Wirtschaften war in dessen Folge nicht unwesentlich für den Aufstieg rechter Parteien." Laut Köck gibt es in diesem Denken eine vermeintliche Chancengleichheit, das Klassenfragen negiere. Nur um den Aufstieg von rechts zu erklären, wäre dann plötzlich wieder die Reden von den "enttäuschten Massen".

Europaweite Verschiebung

Was wird nun also passieren, wenn die FPÖ wie prognostiziert stärkste Kraft wird? Köck erinnert daran, dass vor 24 Jahren erstmals die FPÖ an einer Regierung beteiligt war – daraufhin hatten damals vierzehn EU-Regierungen beschlossen, die bilateralen Beziehungen zur österreichischen Bundesregierung auf Regierungs- und diplomatischer Ebene drastisch zu reduzieren. Laut Köck wird es diesmal anders ausgehen: "Ich befürchte, dass sich das dieses Mal, wenn die FPÖ wieder vorne mit dabei ist, nur in eine Verschiebung in ganz Europa einreihen wird."