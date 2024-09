Polizei: "Riesiger Brand" auf Firmengelände in Wunsiedel

Gegen 4.00 Uhr ist die Feuerwehr an diesem Dienstagmorgen wegen eines Brandes bei einer Firma in Wunsiedel alarmiert worden. Mindestens 100 Mitarbeiter mussten aber evakuiert werden. Es sei ein "riesiger Brand", sagte eine Polizeisprecherin.

Große Rauchwolke – Nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort war am Dienstagmorgen demnach eine große Rauchwolke zu sehen. Die vom Feuer betroffene Firma Lapp stellt Isolatoren her, also Elektrotechnik-Bauteile. Mehrere Feuerwehren seien vor Ort, genauso wie der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Brandursache konnte die Sprecherin zunächst nichts sagen. Der Schaden soll aber hoch sein, die Löscharbeiten werden sich "noch länger hinziehen".

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Unterdessen hat das Landratsamt Wunsiedel ein Bürgertelefon eingerichtet. Wie ein Sprecher auf BR24-Anfrage mitteilt, sollen Bürger dadurch erste Informationen zu dem Brand und Antworten auf mögliche Fragen erhalten. Die Behörde rät, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Klimaanlagen möglichst ohne Frischluft zu betreiben. Das Gebiet rund um die Brandstelle in der Bahnhofsstraße ist großräumig abgesperrt. Die Warn-App NINA warnt derweil davor, dass der Brandrauch giftig sein könnte, weil auch Gefahrstoffe in Flammen stehen würden.

Wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle (ILS) Hochfranken mitteilt, hat der Großbrand auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Demnach sei der Betrieb am Bahnhof Wunsiedel-Holenbrunn derzeit eingestellt. Dieser Zustand werde für eine längere Zeit anhalten.