Rückruf bei Münchner Traditionsbäckerei Hofpfisterei

Auf der firmeneigenen Internetseite warnt die Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH vor dem Verzehr der Bauernbrote der Sorte "Pfister Öko-Schranne" mit dem Verkaufstag vom 09.09.2024. Als Grund wird eine mögliche Gesundheitsgefährdung genannt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Produkten Plastikteile befinden. Hiervon seien auch der Paketversand sowie der Wiederverkauf betroffen, heißt es in der Mitteilung.

Unternehmen entschuldigt sich

Den Angaben nach wurden in der Produktion bei einem Teigschaber aus weißem Hartplastik fehlende Bruchstücke festgestellt. Andere Backwaren der Firma sollen nicht betroffen sein. Eine Kontamination weiterer Produkte könne vollständige ausgeschlossen werden. Die Hofpfisterei hat sich bei den Kunden für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. Betroffene Verbraucher könnten die Brote in den Verkaufsstätten zurückgeben und erhielten den Kaufpreis in voller Höhe erstattet.