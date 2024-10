Deutlich mehr Corona-Spuren im Münchner Abwasser

Der Wert hat sich im Vergleich zur Vorwoche mehr als verdoppelt: Dem bayerischen Abwassermonitoring (externer Link) zufolge werden in München aktuell deutlich mehr Corona-Spuren im Abwasser gefunden. Im neuesten veröffentlichten Ergebnis ist der Wert so hoch wie seit Jahresbeginn nicht mehr.

Corona: Zusammenhang mit dem Oktoberfest naheliegend

Ob dies am seit eineinhalb Wochen laufenden Oktoberfest liegt, ist aus der Entwicklung der Zahlen nicht eindeutig belegbar. Auch vor Festbeginn hatte sich bereits eine Aufwärtstendenz gezeigt.

Ein Zusammenhang liegt aber nahe: Das Fest bietet dem Virus gute Bedingungen zur Weiterverbreitung und auch in den beiden vergangenen Jahren hatte sich in München im Verlauf des Oktoberfestes eine steile Corona-Welle aufgebaut.

2023 war die Wiesn-Welle in München in den Abwasserwerten klar höher als die Winterwelle. Sollten sich die Zahlen wie in den vergangenen Jahren entwickeln, wäre ein weiterer deutlicher Anstieg bei den nächsten Messwerten in den kommenden Tagen zu erwarten.

Grafik: Corona-Viruslast im Münchner Abwasser 2023