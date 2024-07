Corona: Mehr Infektionen und mehr Viren im Abwasser

Es ist nicht nur ein subjektiver Eindruck: Viele Menschen haben gerade Husten, Schnupfen und Fieber. Deswegen gehen laut Robert Koch-Institut (RKI) mehr als sonst im Sommer zum Arzt. Krankheitsursache ist auch das Coronavirus SARS-CoV-2. Einen Anstieg der Infektionszahlen meldet unter anderem das Infektionsradar (externer Link). Es basiert auf Daten des RKI und liefert aktuelle Informationen zur Situation in Deutschland bei den drei Atemwegserkrankungen Influenza (echte Grippe), RSV-Infektionen (Respiratorisches Synzytial-Virus) und Covid-19.

Beim Coronavirus geht die Viruslast im Abwasser nach oben, ebenso die Zahl der Arztbesuche im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung und die 7-Tage-Inzidenz. Auch die Zahl der Einweisungen ins Krankenhaus wegen oder mit einer Corona-Infektion steigt nach Angaben des Infektionsradars, gleichfalls die Zahl der Covid-19-Todesfälle. Auch beim Abwasser-Monitoring in Bayern weist der Trend bei der Viruslast von SARS-CoV-2 in Bayern an vielen Orten nach oben, aber nicht bei allen.

Viele Atemwegserkrankungen, aber wenig schwere Fälle

Der aktuelle ARE-Wochenbericht (externer Link) des RKI meldet für die erste Juli-Woche, die Aktivität der Atemwegserkrankungen in Deutschland liege "insgesamt auf einem vergleichsweise hohen Niveau für diese Jahreszeit." Der Anstieg beim Coronavirus SARS-CoV-2 in den letzten Wochen setze sich aber nicht mehr in allen Überwachungssystemen fort. Bei den Atemwegserkrankungen seien meist Erkältungsviren wie Rhinoviren die Ursache. Die Zahl schwer verlaufender Atemwegsinfektionen bleibt laut RKI insgesamt auf einem niedrigen Niveau. Die Diagnose Covid-19 treffe vorwiegend ältere Patienten und Patientinnen. Steigende Coronazahlen gibt es nicht nur in Deutschland. Auch andere Länder wie England, Schottland und die Schweiz melden eine wachsende Viruslast im Abwasser.

Abwasser-Monitoring: Corona-Fälle steigen bundesweit