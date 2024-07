BR24live 12.40 Uhr: Corona in Bayern: Wie ist die aktuelle Lage?

Die Zahl der Corona-Fälle bundesweit steigt. Das jedenfalls ergibt das sogenannte Abwassermonitoring des Robert-Koch-Instituts. Dieser Wert sei in den vergangenen vier Wochen gestiegen (externer Link), so das Institut.

Viele User in der Community fragen sich nun: Gibt es momentan tatsächlich mehr Corona-Fälle? Was tue ich am besten, sobald ich Symptome bemerke? BR24live spricht mit der Virologin Ulrike Protzer von der TU München und Infektiologen Christoph Spinner vom Klinikum Rechts d. Isar in München.

Abwasser liefert Daten

Das Abwasser gibt als aufschlussreicher Datenlieferant einen Hinweis auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Winzige Spuren von Viren und Keimen lassen sich darin feststellen.