Wer ist besser? Google Bard, ChatGPT4 oder Microsoft Bing?

Wer den neuen KI-Bot aus dem Hause Google ausprobieren möchte, braucht Geduld. Der Zugang ist nur mit einem privaten Google-Konto möglich. Wer ein kostenpflichtiges Business-Konto hat, bleibt vorerst ausgesperrt. Außerdem muss man sich auf eine Warteliste eintragen, die nur für Nutzerinnen und Nutzer aus Großbritannien und den USA freigeschaltet ist.

Google geht mit Bard auf Nummer sicher

Der kalifornische Suchmaschinenkonzern fährt mit angezogener Handbremse. Der "Roll-Out" werde langsam erfolgen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Wann Bard für alle offen sein wird, wollte man in der Google-Zentrale in Mountain View auf BR-Anfrage nicht sagen.

Keine Integration in Google Suche

Anders als der Erzrivale Bing von Microsoft hat Google seinen Chatbot nicht im Umfeld seiner Suchmaschine platziert. Bard läuft auf einer eigenen Website (bard.google.com). Das Unternehmen will offenbar jeden Anschein vermeiden, falsche Erwartungen zu zwecken. Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Bard könnte das bewährte Geschäftsmodell kannibalisieren, fürchtet man in in der kalifornischen Firmenzentrale.

Google: "Wir experimentieren"

Der Suchmaschinenprimus will erst einmal Erfahrungen mit dem neuen Angebot sammeln, das dem "Scheinriesen" OpenAI und Erfinder von ChatGPT eine bisher selten gesehene weltweite Aufmerksamkeit beschert hat. Während die Google-Mutter Alphabet ein Weltkonzern mit fast 200.000 Angestellten ist, beschäftigt der ChatGPT-Erfinder OpenAI nur rund 200 Mitarbeitende. Eine kleine Firma, die dem Konzern in den letzten Monaten das Fürchten lehrte. Immer wenn Google glaubte, ebenfalls glänzen zu können, kam ChatGPT oder dessen Partner Microsoft dem Tech-Unternehmen zuvor.