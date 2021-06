Pressekonferenzen und News im Livestream: Was ist BR24live?

Sie suchen die wichtigsten Informationen zu aktuellen Themen oder Ereignissen in Bayern und der Welt, verständlich aufbereitet und einfach erklärt? Sie möchten bei Breaking News schnell und verlässlich informiert werden? Wir haben mit BR24live das passende Angebot. Unsere Livestreams bieten Pressekonferenzen, Corona-Updates, Wahlberichterstattung, Interviews und Hintergründe sowie vieles mehr – direkt und unmittelbar aus der BR24-Redaktion oder vor Ort in der Region.

Ist BR24live ein TV-Sender?

Live-Ereignisse und Breaking News richten sich nicht nach festen Sendezeiten. Frühmorgens oder mitten in der Nacht: BR24live ist mit den Reporterinnen und Reportern des Bayerischen Rundfunks sowie dem weltweiten Korrespondenten-Netzwerk der ARD in kürzester Zeit vor Ort. Wir sind sendebereit. So schnell wie möglich und so lange wie nötig.

Und ja, wir sind auch ein TV-Sender. Wann immer die (BR24-)Rundschau zu Breaking News sendet, ist BR24 mit dabei und überträgt das Programm auf seinen digitalen Plattformen.

Ist BR24live ein Radio?

Volltreffer, wir bieten Radio! Der Ereigniskanal von B5 aktuell, B5 plus, wird ab Juli zu "BR24live". Landtagsdebatten oder Fußballspiele in voller Länge, kommentiert von Radio-Reporterinnen und Reportern – das ist hier Programm.

Wo kann man das Programm von BR24live empfangen?

BR24live hat kein festes Programm, sondern geht nur dann auf Sendung, wenn es auch etwas zu berichten gibt. Wir holen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dort ab, wo sie sich gerade befinden und streamen unsere Sendungen in der BR24-App und im Web, in der BR Mediathek sowie auf den Social-Media-Plattformen Facebook, YouTube, Twitter und TikTok.

💡 Tipp

BR24-App downloaden, Push-Notification aktivieren und unsere Social-Media-Kanäle abonnieren – so verpassen Sie garantiert keine Livestreams.

BR24live hört zu und stellt unbequeme Fragen

Kommentare und Fragen unserer User nehmen wir ernst. Wir reichen diese nicht nur an Politiker oder Verantwortungsträger weiter, sondern haken nach – gerade wenn es unbequem wird. Unsere Moderatorinnen und Moderatoren lesen Ihre Kommentare, während der Stream läuft. BR24live berichtet unabhängig und ausgewogen. Wir ordnen ein, was beispielsweise auf aktuellen Pressekonferenzen gesagt wird und orientieren uns bei unübersichtlichen Nachrichtenlagen ausschließlich an den Fakten. Spekulationen haben bei BR24live keinen Platz.

Komplizierte Sachverhalte einfach erklärt

Die Welt ist komplex, Nachrichten häufig auch. Bei BR24live müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch keine top-informierten "Nachrichten-Junkies" sein. Wir nehmen uns die Zeit, auch in schwierige Themen tief einzusteigen und konkrete Auswirkungen auf unser alltägliches Leben einfach zu erklären. Die Frage: "Was bedeutet das für mich?" steht dabei im Vordergrund.

Experten, die sich wirklich auskennen

Ob Wissen, Landespolitik oder Wirtschaft: Die Fachredaktionen des Bayerischen Rundfunks sowie externe Expertinnen und Experten stehen BR24live bei allen wichtigen Themen Rede und Antwort. Unsere Moderatorinnen und Moderatoren sprechen mit Menschen, die Fachwissen nicht nur besitzen, sondern es auch nachvollziehbar und verständlich, in einfacher Sprache, vermitteln können.

Wer macht BR24live?

BR24live ist ein Format von BR24. Unsere Sendungen werden für die digitalen Ausspielkanäle von BR24, die BR Mediathek und die Medienpartner des Bayerischen Rundfunks produziert. In der Regel werden die Livestreams von Karen Bauer, Christina Metallinos, Dominic Possoch oder Christian Orth moderiert.

Ist BR24live kostenlos?

Die Livestreams von BR24 sind ein kostenloses Angebot und frei zugänglich. Eine Registrierung ist für BR24live nicht notwendig.