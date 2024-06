Waldbrand wütet nahe Athen - auch Naturschutzgebiet bedroht

In Griechenland hat mit dem heißen und trockenen Wetter der vergangenen Wochen leider auch wieder die Buschbrand-Saison begonnen. Vielerorts kämpfen die Einsatzkräfte gegen Flammenherde, in weiten Teilen des Landes herrscht hohe Waldbrandgefahr. Stürmischer Wind erschwert die Löscharbeiten an diesem Wochenende zusätzlich.

Großaufgebot von Einsatzkräften und schwerem Gerät

Seit dem frühen Morgen wurden etwa 40 Brände gezählt. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich aus den Waldgebieten fernzuhalten. Auch vor den Toren Athens hält ein großer Waldbrand die Menschen in Atem. In dem dicht bewaldeten Gebiet rund 20 Kilometer nördlich der griechischen Hauptstadt ist am Samstag ein großer Busch- und Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer bedroht ein Naturschutzgebiet.

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren am Samstag etwa 80 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen in der Bergregion Parnitha einzudämmen. Unterstützt wurden sie von Hubschraubern und zwölf Löschflugzeugen. Sturmböen von mehr als 100 Kilometer pro Stunde erschwerten den Einsatz, sagte ein Feuerwehrsprecher im Fernsehen. Wahrscheinlich würden 100 weitere Feuerwehrleute zur Verstärkung hinzugezogen.

Lange Rauchwolke am Himmel über Athen

Dicke graubraune Rauschwaden zogen über zahlreiche Regionen Athens. Vielerorts lag der Geruch von Verbranntem in der Luft, zudem kam Asche nieder. Touristische Anlagen sind nach Berichten des griechischen Rundfunks (ERT) nicht in der Nähe des Brandgebietes. Der Zivilschutz warnte abermals, am Wochenende herrsche in weiten Teilen Mittelgriechenlands die zweithöchste Brand-Alarmstufe.

Waldbrände sind in Griechenland keine Seltenheit. Aber in den vergangenen Jahren sind sie verheerender geworden, da die Sommer heißer, trockener und windiger geworden sind, was Wissenschaftler mit den Auswirkungen des Klimawandels in Verbindung bringen. Auch in den vergangenen Tagen kam kaum Regen runter, zudem hatte es mehrere Wochen lang Temperaturen von über 35 Grad Celsius. Hinzu kommen die heftigen Winde. Nach Angaben des meteorologischen Amtes tobten in der Region bei Athen Böen von bis zu Stärke acht.

Häuser bislang nicht von den Flammen bedroht

Häuser seien aber von dem Feuer nicht bedroht, sagte ein Behördenvertreter. "Die Situation ist bisher stabil." Meteorologen warnten allerdings, dass der Wind nicht vor Sonntag abflauen dürfte. Ein großer Teil des mit Kiefern und Tannen bewachsen Naturschutzgebiets wurde bereits 2007 durch einen Großbrand zerstört. Nach den schweren Waldbränden des vergangenen Sommers und dem wärmsten Winter in Griechenland seit Beginn der Aufzeichnungen haben die Behörden ihre Strategie gegen Wald- und Buschbrände verschärft.