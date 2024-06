Fanzone vor dem Deutschland-Spiel: Wenig Schatten, viel Euphorie

Doch die Fans sind bestens informiert. Sie kommen nicht nur wegen der Plätze acht Stunden vor Anpfiff, sondern auch wegen der Stimmung – und die ist hier bombastisch. Thomas und Marion aus Franken wollten eigentlich nur in die Therme gehen, doch ein kurzer Abstecher in die Fanzone muss für sie sein. Mit schwarz-rot-goldenen Cowboyhüten laufen sie begeistert über das Areal. "Das ist toll gemacht hier. Die EM im eigenen Land, das ist unbeschreiblich", so Thomas. Marion tippt zuversichtlich auf einen 3:1-Sieg für die deutsche Nationalelf, Thomas auf ein knappes 2:1.

Auch gut gelaunte dänische Fans sind anzutreffen. Von ihnen wollen ebenfalls nicht alle bis zum Abend bleiben, sondern vor allem die besondere Atmosphäre erleben. Ausharren lässt es sich auf dem Gelände allemal. Es gibt zahlreiche Stände mit Spielen, Speisen und Getränken. Auch für gratis Sonnencreme und Wasser ist gesorgt.

Vielerorts Unwettergefahr - München nicht betroffen

Vielerorts drohen in Deutschland am Abend heftige Gewitter. Zum Public Viewing zu gehen, sei nicht empfehlenswert, sagte Tobias Reinartz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Samstag. In Bayern werden am Abend vor allem in der Nordhälfte Unwetter erwartet, für München stehen die Chancen jedoch gut, dass es trocken bleibt.