Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Kilometerhohe Rauchwolke über Kempten – Autohaus abgebrannt

Kilometerhohe Rauchwolke über Kempten – Autohaus abgebrannt

In Kempten hat ein Feuer ein früheres Autohaus zerstört. 300 Einsatzkräfte kämpften am Dienstag bis in die Nacht hinein gegen die Flammen. Der Schaden geht in die Millionen. Die Helfer hatten mit Widrigkeiten zu kämpfen.