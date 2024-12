Vogelgrippe: Nur eine Mutation vom Menschen entfernt

Viele Jahre schon sorgt die Vogelgrippe immer wieder für heftige Erkrankungswellen unter Vögeln. Inzwischen greift das Virus auch auf Rinder über: Die USA haben seit Monaten mit einem Ausbruch bei Milchkühen zu kämpfen, auch 58 Menschen haben sich dort nach offiziellen Angaben des Centers for Disease Control and Prevention (externer Link) mit dem Virus angesteckt. Besteht also die Gefahr, dass die Vogelgrippe auch beim Menschen ausbrechen könnte?

Eine Mutation reicht, damit die Vogelgrippe auf den Menschen übertragen werden kann

Vogelgrippe-Viren sollten eigentlich nicht in die Zellen anderer Lebewesen eindringen können. Dafür gibt es Wächter. Das sind zwei Rezeptoren auf der Zelloberfläche, die keine artfremden Viren vorlassen dürfen. Aber: Rezeptoren sind wandlungsfähig.

Im Labor haben US-Forscher erstaunlich wenig an den Rezeptoren verändern müssen, damit Vogelgrippe-Viren auch in menschliche Zellen vorrücken können – eine einzige Mutation reichte aus:

"Das ist natürlich schon ein Alarmzeichen. Dass es nur eine Aminosäure ist, das ist wirklich neu und überraschend", sagt der Freiburger Virologe Martin Schwemmle.

Gefahr für die Bevölkerung ist derzeit gering

Im Labor funktioniert es. Im wirklichen Leben stecken sich Menschen selten mit Vogelgrippe-Viren an – nur, wenn der Kontakt zu Wildtieren eng ist. Für das Gros der Bevölkerung stellt das keine Gefahr dar.

Die entstünde nur dann, wenn sich H5N1-Viren leicht von Mensch zu Mensch übertragen ließen: "Das ist eine ganz andere Sache. Da reicht sehr wahrscheinlich diese einzelne Aminosäure nicht aus, um das alles zu erreichen. Das Virus muss mehr können", beruhigt Schwemmle vorerst.

Also erstmal Entwarnung. Aber je mehr Lebewesen auf der Welt von H5N1 infiziert sind, desto mehr Mutationen passieren. Und damit steigt die Gefahr, dass sich auch Übertragungswege zwischen Menschen vereinfachen könnten. Deshalb bleibt das Vogelgrippe-Virus weiterhin unter Beobachtung.