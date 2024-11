Vogelgrippe-Fälle in Franken: Behörden raten zur Vorsicht

Erneut ist eine Infektion mit Vogelgrippe nachgewiesen worden – dieses Mal bei einer Wildgans im Landkreis Lichtenfels. Das Tier sei an einem Badesee in der Gemeinde Michelau gefunden worden, teilte das Landratsamt Lichtenfels mit. Das für Tiergesundheit zuständige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald habe bestätigt, dass es sich um den Subtyp H5N1 handle.

Coburg: Vogelgrippe endete tödlich für betroffene Tiere

Um zu verhindern, dass die Geflügelpest auf Hausgeflügel übergreift, empfiehlt das Veterinäramt am Landratsamt Lichtenfels allen Haltern, ihr Haus- und Nutzgeflügel in geschlossenen Ställen unterzubringen.

Zuletzt war H5N1bei mehreren Wildvögeln im Landkreis Coburg festgestellt worden. In der vergangenen Woche berichtete das Coburger Landratsamt, dass die Erkrankung in einem Hausgeflügelbestand mit bis zu 50 Vögeln im Süden des Landkreises identifiziert worden sei. Die Gänse, Enten und Hühner der betroffenen Tierhaltung seien innerhalb kürzester Zeit der Erkrankung erlegen, einzelne Vögel mussten notfallmäßig getötet werden. Vor allem für Geflügelhaltungen in der Nähe von Gewässern empfiehlt das Veterinäramt, die Tiere durch wildvogelsichere Haltung in Volieren oder Ställen zu schützen.