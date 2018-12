25.12.2018, 13:08 Uhr

Urbi et Orbi: Papst Franziskus spendet Weihnachtssegen

Am ersten Weihnachtstag hat Papst Franziskus den Segen "Urbi et Orbi" in Rom gespendet. Zehntausende sind zum Petersplatz gekommen. In seiner Botschaft hat Franziskus die Bedeutung des Zusammenlebens der Kulturen und Religionen betont