Hier residiert die Nationalelf: EM-Fieber in Herzogenaurach

Nationalmannschaft residiert abgeschottet hinter Sichtschutz

Höchstens, wenn mal der Bus vorbeifährt, bemerken sie den Starauflauf, aber ansonsten "sehen wir eher das Drumherum, die Reiterstaffel von der Polizei", erzählt Sonja Kräck, stellvertretende Leiterin der Kita. Direkt neben dem Kindergarten, nur ein paar Meter weiter, hinter mehreren Sichtschutzwänden, ist der sogenannte "Homeground" des Sponsors Adidas. Dort wohnen Müller, Musiala und Co. in 15 Bungalows mit Platz für bis zu vier Personen, mit viel Holz und edlen Materialien. Komfort wie im 5-Sterne-Hotel. Mit Sauna, Großbildleinwand am Pool zum Fußball oder Filme schauen. Oder zum Playstation spielen.

Besonderer Tag für die Fans – Fußballer zum Anfassen

An einem Tag zeigen sich die Spieler ganz nah. Angefangen mit einer Kinder-Pressekonferenz mit Joshua Kimmich. Gefolgt vom einzigen öffentlichen Training in Herzogenaurach. 4.000 Karten wurden kostenlos angeboten, innerhalb nur weniger Minuten waren sie vergriffen. Und es lohnt sich für die Fans – gut gelaunte Nationalkicker, anschließend viel Zeit für Selfies und Autogramme. Das EM-Fieber in Franken, in Herzogenaurach ist es zu spüren.

Kaum ein Fan ohne Trikot

Auch beim Public Viewing ist die Erwartung hoch – und die Vorfreude groß. Das passende Trikot gehört da schon zum guten Ton. Selbstverständlich auch die Versionen der vergangenen Jahre. Aber das pink-lilafarbene Auswärtstrikot zur diesjährigen EM scheint den Geschmack der Fans zu treffen. Ganze Familien oder Fangruppen zeigen sich in diesem Ornat. Da ist die Meldung des Ausrüsters Adidas keine Überraschung, dass gerade dieses Trikot das am besten verkaufte Auswärtstrikot in der Geschichte des DFB ist.