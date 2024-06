Hadsch bei großer Hitze: Hunderte Pilger sterben in Mekka

In Saudi-Arabien hat sich die muslimische Pilgerfahrt Hadsch am Dienstag ihrem Ende genähert. Am dritten und letzten Tag wollten die Gläubigen erneut das Ritual der Steinigung des Teufels vollziehen und in der Sommerhitze die Kaaba in Mekka umrunden. Die hohen Temperaturen hielten auch am Dienstag an - mit Folgen: Hunderte Todesfälle werden gemeldet.

Einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge kamen wegen der extremen Hitze mehr als 300 Ägypter ums Leben. Lediglich einer der insgesamt 323 ägyptischen Toten sei kein Hitze-Opfer, sagten arabische Diplomaten demnach. Auch mindestens 60 Jordanier seien gestorben. Zuvor hatten bereits der Iran, Tunesien, Indonesien und der Senegal Tote gemeldet.

Mehr als 51 Grad gemessen

Die Wallfahrt hatte in Mekka am Freitagabend bei glühender Hitze begonnen. Dem saudischen Zentrum für Meteorologie zufolge wurden dort in der Großen Moschee am Montagmittag 51,8 Grad Celsius gemessen und an weiteren heiligen Stätten in der Umgebung ähnlich hohe Temperaturen.

Die saudischen Behörden riefen Gläubige dazu auf, Sonnenschirme zu tragen, sich zur besonders heißen Mittagszeit nicht draußen aufzuhalten und genügend Wasser zu trinken. Der Nachrichtenkanal Sky News zeigte einen Pilger, der sich in einem Getränkekühlschrank abkühlte. Allein am Sonntag hatten die saudi-arabischen Behörden 2.700 Fälle von "Erschöpfung durch Hitze" gemeldet.

Immer wieder Tragödien in Mekka

Busse und Züge halfen, die vielen Gläubigen zu den heiligen Stätten zu bringen. Die großen Menschenmengen und große Hitze bedeuten für die Pilger und Ordnungskräfte aber trotzdem eine Herausforderung. In den vergangenen Jahrzehnten kam es auch zu mehreren großen Tragödien mit jeweils Hunderten Todesopfern durch Gedränge. Laut der Nachrichtenagentur Reuters zeigen Studien, dass Pilger aufgrund der steigenden Temperaturen durch den Klimawandel bei der Wallfahrt im ohnehin trockenen Saudi-Arabien einer erheblichen Gefahr ausgesetzt sind.

Millionen Pilger vor Ort

Die Pilgerfahrt Hadsch ist eine der fünf Säulen des Islams und gilt als eine der größten religiösen Versammlungen der Welt. Alle Gläubigen, die körperlich und finanziell dazu in der Lage sind, sollen einmal im Leben den Hadsch auf sich nehmen. Die letzten Tage des Hadsch fallen mit dem islamischen Opferfest Fest Eid al-Adha zusammen, das an die Glaubensprüfung des Propheten Ibrahim erinnert. Die Gläubigen opfern an diesem Tag Tiere, um das Fleisch mit den Armen zu teilen.

In diesem Jahr nahmen nach saudi-arabischen Angaben mehr als 1,83 Millionen Gläubige am Hadsch teil. 1,6 Millionen von ihnen reisten aus 22 Ländern aus.

Mit Informationen von dpa, AFP und AP.