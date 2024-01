Tote durch russischen Beschuss – Kiew muss auf Kampfjets warten

Lieferung von F-16-Kampfjets aus Dänemark verzögert sich

Doch auch bei den Jets für die Ukraine gibt es Probleme: Die Lieferung der ersten dänischen F-16-Kampfjets verzögert sich um bis zu sechs Monate. Es werde nun erwartet, dass die sechs Maschinen erst im zweiten Quartal geschickt werden können, teilte das Verteidigungsministerium in Kopenhagen der Zeitung "Berlingske" mit. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte bei der Bekanntgabe der Pläne im Sommer die Hoffnung geäußert, die Kampfjets könnten um den Jahreswechsel herum geliefert werden.

Allerdings sind einige Bedingungen für den Einsatz der F-16 noch nicht erfüllt, wie es nun vom Verteidigungsministerium hieß. Dabei gehe es etwa um die Ausbildung der ukrainischen Piloten. Der Zeitplan hängt von Faktoren wie dem Material und den Wetterbedingungen ab. Dänemark hatte als einziges Mitglied der sogenannten F-16-Koalition aus Ländern, die der Ukraine die Jets versprochen hatten, ein Datum für die Übergabe genannt. Insgesamt hatte Frederiksen 19 Maschinen angekündigt.

Selenskyj: Ukraine fährt Rüstungsproduktion hoch

Solche Verzögerungen, Machtkämpfe in den USA und ungehaltene Versprechen zu Munitionslieferungen der Europäer: Die Ukraine will ihre Rüstungsproduktion angesichts dieser Lage massiv hochfahren, kündigte der ukrainische Präsident an. "Wir arbeiten so hart wie möglich daran, dass unsere Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sich in diesem Jahr bei einem erheblichen Teil ihrer Aktionen auf unsere eigene ukrainische Produktion stützen können", so Wolodymyr Selenskyj.

Russland will derweil bis 2030 mehr als 32.000 Drohnen pro Jahr produzieren. Das sei fast das Dreifache der aktuellen Produktionsmenge, sagt der Erste Vize-Ministerpräsident Andrej Beloussow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Das russische Militär setzt in seinem Krieg gegen die Ukraine in großem Umfang Drohnen ein. Häufig werden dabei iranische Schahed-Drohnen verwendet.

Söder: Deutschland soll Marschflugkörper liefern

Nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder sollte Deutschland Kiew mittlerweile auch Marschflugkörper liefern. Damit könne der Ukraine eine Möglichkeit gegeben werden, "die ständigen Drohnen und Raketenangriffe abwehren zu können", sagte der bayerische Ministerpräsident vor der Eröffnung der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon. Es brauche in der Bundesregierung größere Anstrengungen vor allem bei der Umsetzungsgeschwindigkeit.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Anfang Oktober entschieden, vorerst keine Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Dahinter steckte die Befürchtung, dass auch russisches Territorium von den Präzisionswaffen mit einer Reichweite von 500 Kilometern getroffen werden könnte.

