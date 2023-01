Ukraine: Innenminister kommt bei Hubschrauberabsturz ums Leben

Bei einem Hubschrauberabsturz nahe Kiew ist nach Angaben der ukrainischen Polizei der Innenminister des Landes, Denys Monastyrskyj, getötet worden. Es habe mindestens 16 Tote gegeben, teilte Polizeichef Ihor Klymenko am Mittwoch bei Facebook mit. Auch zwei Kinder seien unter den Todesopfern, in einem früheren Bericht war von drei getöteten Kindern die Rede.

Tote und Verletzte bei Hubschrauberabsturz nahe Kiew

Unter den Todesopfern seien neben dem Innenminister der Ukraine auch sein Stellvertreter, Jewhenij Jenin, und ein Staatssekretär. Der getötete 42-jährige Monastyrskyj war im Jahr 2021 zum Innenminister ernannt worden.

Absturzursache zunächst unklar

Der Helikopter sei im östlichen Vorort Browary abgestürzt, nach Angaben des Gouverneurs des Gebietes Kiew, Olexij Kuleba, in einem Wohngebiet bei einem Kindergarten. 22 Menschen, darunter zehn Kinder, wurden offiziellen Informationen zufolge zudem in Krankenhäuser eingeliefert, Rettungskräfte und Polizisten seien am Ort des Geschehens im Einsatz. Die Absturzursache war zunächst unklar. Auf in Online-Netzwerken verbreiteten Videos von der Absturzstelle war ein großflächiger Brand zu sehen.

Es gab zunächst keine Informationen dazu, warum die Führung des Innenministeriums mit einem Hubschrauber unterwegs war. Hubschrauber in Kriegszeiten werden unter anderem genutzt, um Verletzte in die Hauptstadt Kiew zu fliegen.

Mit Informationen von dpa, AP, AFP und Reuters