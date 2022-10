Tagesgespräch: Schuhbecks Absturz - Wie stehen Sie zum TV-Koch?

Fernsehkoch Alfons Schuhbeck hat Steuern in Millionenhöhe hinterzogen. Das Landgericht München hat den 73-Jährigen zu einer Haftstrafe verurteilt. Ohne Bewährung. Die Richterin sprach von "hoher krimineller Energie", mit der Schuhbeck zwischen 2009 und 2015 rund 2,3 Millionen Euro Steuergelder hinterzogen haben soll. Mit einem eigens dafür programmierten Kassensystem. So sieht das Ende einer außergewöhnlichen Karriere aus. Wie konnte das passieren?

Am Ende einer außergewöhnlichen Karriere

Schuhbeck war Koch, Buchautor und Unternehmer. Er kommt aus kleinen Verhältnissen. Seine Lokale betrieb er in feinster Münchner Innenstadtlage, sein Lieblingsthema: Gewürze. Doch das Gastro-Imperium ist zerfallen, der gute Ruf dahin. Eine Tragödie? Eine angemessene Konsequenz für Menschen, die Straftaten begehen? Was empfinden Sie angesichts eines solchen finanziellen, aber auch persönlichen Desasters? Hat der Promi-Koch unser Mitleid verdient? Wie viel Mitgefühl ist angebracht? Oder ist Schuhbeck auch Opfer einer Gesellschaft der "Schulterklopfer", die ihn erst feiern und dann fallenlassen? Was wäre für Sie eine angemessene Haltung?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderatorin Christine Krueger ist Rainer Maria Schießler, Pfarrer im Münchner Glockenbachviertel.

