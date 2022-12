Tagesgespräch: Schadet die "Letzte Generation" dem Klimaschutz?

Wie zuvor angekündigt, haben sich Aktivisten der "Letzten Generation" heute am Stachus (Karlsplatz) in München festgeklebt. Außerdem gibt es Aktionen auf den Autobahnen A9 und A96 in Bayern. Damit möchten die Protestierenden auf den Klimawandel und seine Folgen aufmerksam machen. Durch die Aktion wurde die Fahrbahn Richtung Norden blockiert. Immer wieder legen die Klimaschützer den Straßenverkehr lahm oder beschädigen Kunstwerke, indem sie sich an ihnen festkleben oder sie beschmieren. Deshalb sind die Aktionen der Gruppe umstritten.

Das Tagesgespräch auf Bayern2 und ARD alpha fragt: Wie stehen Sie zu den Protesten der „Letzten Generation“? Halten Sie das Festkleben für ein geeignetes Mittel? Haben Sie schon für den Klimaschutz protestiert? Schaden die Aktionen dem Klimaschutz mehr, als sie ihm nutzen? Was bedeuten die verschärften Proteste für die Akzeptanz der Klimaschutz-Bewegung in der Gesellschaft insgesamt? Wie geht es weiter mit den Umweltbewegungen, gibt es vielleicht einen Richtungsstreit?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Protestforscherin und Professorin Sabrina Zajak. Sie leitet die Abteilung „Konsens und Konflikt“ am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM-Institut). Außerdem ist Professor Frank Uekötter, Umwelthistoriker an der Uni Birmingham, zugeschaltet.

