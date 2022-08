Artikel mit Video-Inhalten

Tagesgespräch: Muss eine Regierungschefin immer im Dienst sein?

Finnlands tanzende Regierungschefin ist in Erklärungsnot. Geleakte Videoclips zeigen Sanna Marin in Partylaune. Ist das unangebracht? Oder dürfen Politiker auch mal so richtig ausgelassen sein? Rufen Sie an im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.