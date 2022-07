Tagesgespräch: Fußball-EM - Fiebern Sie mit unserem Frauenteam?

Das deutsche Frauenteam steht im EM-Viertelfinale - heute Abend um 21 Uhr. Geht der Erfolg unserer DFB-Frauen jetzt ungebrochen weiter? Die Vorrundenbilanz war schließlich makellos. Wie gut sind die Spielerinnen vorbereitet auf das K.o.-Duell gegen das österreichischen Team? Ist der Sieg wohl schon so gut wie gesetzt? Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg äußert sich zwar zuversichtlich über die bisherige Erfolgsserie, sagt aber auch, der Respekt vor den Österreicherinnen sei sehr groß. Und Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann hat angekündigt, man "brenne" auf das Spiel gegen Deutschland. Auch ihr Team ist eine der großen Überraschungen in dieser EM.

Große Bühne für das deutsche Frauenteam

Die deutschen Fußballfrauen haben der Öffentlichkeit bereits gezeigt, zu welchen Top-Leistungen sie in der Lage sind. Allerdings hatte das Team in den vergangenen Wochen auch mit Corona-Infektionen zu kämpfen. Wie groß ist also die Chance auf einen Sieg im EM-Viertelfinale? Vielleicht sogar auf den Pokal? Das Spiel ist übrigens auch schon deshalb etwas Besonderes: Viele Österreicherinnen stehen oder standen auch in Deutschland unter Vertrag. Man kennt sich also gut. Das heutige Viertelfinale ist also nicht nur ein Duell zwischen Nachbarn, sondern auch unter Freundinnen. Auch das könnte spannend werden.