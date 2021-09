Schweiz: klare Mehrheit für Ehe für alle bei Volksentscheid

Als eines der Schlusslichter in Westeuropa erlaubt die Schweiz nun auch die Ehe für alle. Der Vorstoß von Kritikern, die dies verhindern wollten, ist am Sonntag bei einer Volksabstimmung gescheitert. Nach einer ersten Hochrechnung des Umfrageinstituts gfs.bern eine halbe Stunde nach Schließung der Wahllokale stimmten 64 Prozent für die Ehe für alle. Bei einer Fehlermarge von drei Prozent war klar, dass sich das Ergebnis nicht mehr entscheidend ändern kann. Wann die Gesetzesänderung in Kraft tritt, muss die Regierung noch festlegen.

Kritiker sehen "traditionelle Familie" in Gefahr

Zwar hatten das Parlament und der regierende Bundesrat bereits eine entsprechende Gesetzesänderung unterstützt. Doch liefen Gegner mit dem Argument Sturm, dass ein Ersatz der seit 2007 in der Schweiz geltenden eingetragenen Partnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare durch die Ehe für alle die traditionelle Familie untergraben werde. Für sie sei eine Ehe nur eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Überschattet wurde die Kampagne vor dem Referendum vom Vorwurf unfairer Taktiken, den beide Seiten erhoben.

Paare dürfen nun auch adoptieren

Die Gegner hatten vergeblich versucht, mit Fotos von weinenden Kindern Stimmung zu machen. Es gehe nicht nur um die Paare, sondern auch das Wohl der Kinder. Sie behaupteten, ohne wissenschaftliche Grundlage, dass Kinder es in sogenannten Regenbogenfamilien schwer hätten. Sie kritisieren insbesondere, dass diese Paare nun Kinder adoptieren dürfen und lesbische Frauen Zugang zur Samenspende haben.

Abgestimmt wurde gleichzeitig auch über eine Initiative der Jungsozialisten, die die Reichsten im Land bei der Kapitalbesteuerung stärker zur Kasse bitten wollen. Zweidrittel der Wählerinnen und Wähler lehnten das ab.