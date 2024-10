Regierung verurteilt Hinrichtung von Djamshid Sharmahd im Iran

Zum Tode verurteilt wegen "Korruption auf Erden"

Irans Justiz hatte zuvor Sharmahds Hinrichtung bekannt gegeben. Sharmahd, der zuletzt in den USA gelebt hatte, war nach Angaben seiner Familie 2020 bei einem Zwischenstopp in Dubai vom iranischen Geheimdienst in den Iran verschleppt worden. Wegen "Korruption auf Erden" wurde er im Februar 2023 schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt.

Die iranische Justiz warf Sharmahd vor, 2008 an einem Anschlag auf eine Moschee mit 14 Toten in der südiranischen Stadt Schiras beteiligt gewesen zu sein. Zudem wurde er beschuldigt, Anführer der Oppositionsgruppe Tondar zu sein, die das politische System der Islamischen Republik Iran ablehnt und für die Wiedereinführung der Monarchie eintritt.

Angehörige und Menschenrechtler wiesen diese Anschuldigungen zurück und beklagten, dass Sharmahd in Isolationshaft gehalten wurde und keine Gelegenheit gehabt habe, sich zu verteidigen. Geständnisse, die im Staatsfernsehen ausgestrahlt wurden, könnten unter Folter erzwungen worden sein.

Merz spricht von "scheußlichem Verbrechen"

Nach den Berichten über Sharmahds Hinrichtung forderte auch Oppositionschef Friedrich Merz (CDU) klare Konsequenzen. Der iranische Botschafter müsse aus Deutschland ausgewiesen werden, so Merz. "Die Herabstufung der diplomatischen Beziehungen auf die Geschäftsträgerebene ist angezeigt", schrieb Merz bei X, nachdem als Reaktion auf das Todesurteil gegen Sharmahd 2023 lediglich Botschaftsangehörige ausgewiesen worden waren. Merz, der eine politische Patenschaft für Sharmahd übernommen hatte, sprach angesichts der Hinrichtung von einem "scheußlichen Verbrechen".

Amnesty Deutschland forderte die Bundesregierung auf, strafrechtliche Ermittlungen einzuleiten und Haftbefehle gegen alle iranischen Beamten zu erlassen, die an den an Sharmahd verübten Verbrechen beteiligt waren. "Sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden!" Das könnte zum Beispiel Abolghassem Salawati betreffen, auch bekannt als "Richter des Todes", der den Vorsitz im Sharmahd-Prozess führte und von den USA und der Europäischen Union bereits mit Sanktionen belegt wurde.

Angehörige kritisieren Bundesregierung

Deutschland hatte in der Vergangenheit die Aufhebung des Urteils gegen Sharmahd gefordert. Irans Justiz verweigerte bis zuletzt konsularischen Zugang. Unter anderem Sharmahds Tochter Gazelle warf der Bundesregierung jedoch immer wieder Untätigkeit vor, auch weil andere Europäer im Rahmen von Gefangenendeals freigekommen waren. Auf X bezeichnete sie nun sowohl die Bundes- als auch die US-Regierung als "inkompetent und korrupt", sie hätten ihren Vater in Verhandlungen im Stich gelassen und seine Familie ignoriert.