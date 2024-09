Praxissterben droht: Hausärzte fordern Entlastung

In einigen Regionen Bayerns sind Hausärzte Mangelware. Doch die Zukunft sieht nicht besser aus: Weil es für viele Praxen keinen Nachfolger gibt, droht das Netz noch weiter auszudünnen. Laut einer Umfrage befürchtet ein Großteil der Deutschen deshalb eine Verschlechterung der hausärztlichen Versorgung. Die Mediziner selbst appellieren nun an die Bundesregierung, für Entlastung im Arbeitsalltag zu sorgen.

Vorschläge der Ampel-Koalition liegen auf dem Tisch - doch Reformvorhaben steckt fest

Dabei hat die Bundesregierung bereits Verbesserungen für einen Erhalt des Praxisnetzes angekündigt. Nach einem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf den Weg gebrachten Gesetzentwurf sollen für Hausärzte Obergrenzen bei der Vergütung wegfallen. Eingeführt werden soll zudem eine Jahrespauschale zur Behandlung chronisch kranker Patienten. Dies soll Praxisbesuche in jedem Quartal nur zum Abholen von Rezepten vermeiden und mehr Behandlungsfreiräume schaffen.

Eine neue "Vorhaltepauschale" sollen Praxen bekommen, die bestimmte Kriterien erfüllen - etwa zu Haus- und Pflegeheimbesuchen oder Abendsprechstunden. Ziel ist es, den Beruf angesichts von 5.000 unbesetzten Hausarztsitzen attraktiver zu machen. Das im Mai vom Kabinett beschlossene Gesetz zur Reform der hausärztlichen Versorgung befindet sich aber noch in der parlamentarischen Abstimmung. Termine für eine zweite und dritte Lesung im Bundestag stehen bisher nicht fest.

Hausärzte warnen: Versorgung sicherzustellen wird immer schwieriger

Aus Sicht des Hausärztinnen- und Hausärzteverband dauert es zu lange. "Wir warten immer noch auf das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz und die zigmal versprochene Entbudgetierung", sagt die Co-Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverband, Nicola Buhlinger-Göpfarth, vor dem am Donnerstag beginnenden Hausärztetag in Berlin. Man brauche nur einen Bruchteil des Geldes, das zuletzt etwa in die Krankenhäuser gepumpt worden sei, um den Hausarztpraxen etwas Luft zum Atmen zu verschaffen.