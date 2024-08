Gegen den Hausärztemangel: Sprechstunde bei Dr. Bildschirm

Überall im Freistaat fehlt es an Hausärzten, so auch in Pleystein in der Oberpfalz. Der Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat dort nun ein deutschlandweit einzigartiges Projekt ins Leben gerufen. In der "SmartMed"-Praxis in Pleystein wartet statt eines Arztes hier demnächst eine medizinische Fachkraft in der Praxis. Sie kann bestimmte Untersuchungen durchführen und bei Bedarf einen Mediziner per Videotelefonie zuschalten.

Derzeit sechs Kilometer Fahrtweg zum nächsten Hausarzt

In Pleystein gibt es keinen Hausarzt mehr. Die Bürgerinnen und Bürger müssen deshalb ins knapp sechs Kilometer entfernte Vohenstrauß fahren. Die Fahrstrecke ist zwar nicht lang, aber die Hausärzte in der Region sind komplett überlastet. Deshalb hat der Landkreis zusammen mit der AOK das Projekt "NEW SmartMed" ins Leben gerufen.

Arzt bekommt Daten übers Internet

In einem Haus mitten im Ortskern sind Räume für die Praxis angemietet worden. Zwei Zimmer, ein Wartezimmer sowie ein Behandlungsraum. Die "SmartMed-Praxis" soll einmal in der Woche geöffnet haben. Anstelle eines Arztes sollen die Patientinnen und Patienten einer medizinischen Fachkraft ihr Anliegen vorbringen können. Die Mitarbeiterin kann dann zum Beispiel auch den Patienten mit dem Stethoskop abhören oder den Blutdruck messen. Die Daten bekommt der Arzt anschließend übers Internet zugeschickt.

"Die medizinische Fachangestellte darf delegierbare Leistungen ausführen. Zum Beispiel Kontrolle der Vitalwerte, Verbandswechsel oder Urinkontrolle. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Videosprechstunde, wenn ich den Kontakt zu meinem Arzt suchen will", berichtet Emilia Stauner. Sie ist die Projektmanagerin des Landkreises Neustadt an der Waldnaab.