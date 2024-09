Ehrung für den Kaiser: Allianz Arena am Franz-Beckenbauer-Platz

Lange war in München und ganz Deutschland darüber diskutiert worden, die man Franz Beckenbauer nach dessen Tod im Januar 2024 ein würdiges Denkmal setzen könnte. Keine leichte Entscheidung, denn Beckenbauer, den alle nur unter dessen Spitznamen "der Kaiser" kannten, war wohl einer der berühmtesten Fußballspieler der Welt. Nun hat man sich in der bayerischen Landeshauptstadt aber geeinigt: Der FC Bayern München trägt seine Heimspiele künftig am Franz-Beckenbauer-Platz 5 aus.

Besondere Geste: Stadt benennt Platz nach Beckenbauer

Vom 7. Januar 2025 an, Beckenbauers erstem Todestag, soll der Platz vor der Allianz Arena in München-Fröttmaning seinen Namen tragen, wie die Stadt mitteilte. Das Stadion des FC Bayern befindet sich aktuell an der Werner-Heisenberg-Allee 25. Die Umbenennung soll "die außergewöhnlichen sportlichen Verdienste von Franz Beckenbauer" würdigen, entschied der Kommunalausschuss des Stadtrates. Mit der Rückennummer 5 wurde Beckenbauer zum Star.

"Er ist einer der größten Sportler, den unsere Stadt jemals hervorgebracht hat", sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) über den gebürtigen Giesinger Beckenbauer. "Mit seinen sportlichen Erfolgen und seinem Engagement für den Fußball hat er die Sportlandschaft Deutschlands nachhaltig geprägt. Seine unaufgeregte, humorvolle Art und seine Ausdrucksweise werden für immer Teil des Münchner Lebensgefühls bleiben."

OB Reiter: Zeichen des tiefen Respekts und der Wertschätzung

Beckenbauer, der Fußballgeschichte geschrieben hat, 1974 als Spieler und 1990 als Teamchef die Fußball-Weltmeisterschaft gewann, war am 7. Januar dieses Jahres im Alter von 78 Jahren gestorben und in seiner Heimatstadt München beigesetzt worden.

"Die Benennung einer Straße ist die höchste Ehre, die die Stadt München posthum vergeben kann und ein Zeichen des tiefen Respekts und der Wertschätzung, den wir Franz Beckenbauer entgegenbringen", sagte Reiter.

Gedenken für frühere Landtagspräsidentin Stamm im Stadtteil Neufreimann

Die Stadt München ehrt zudem eine andere große bayerische Persönlichkeit: die ehemalige Landtagspräsidentin und CSU-Politikerin Barbara Stamm. Im Neubaugebiet Neufreimann wird nach einem Beschluss des Kommunalausschusses des Stadtrats künftig die Barbara-Stamm-Straße geben.

Die gelernte Erzieherin vertrat die CSU von 1976 bis 2018 im Bayerischen Landtag. Von 1994 bis 2001 war die gebürtige Fränkin bayerische Sozial- und Gesundheitsministerin, von 2008 bis 2018 Landtagspräsidentin. Stamm sei eine über die Parteigrenzen hinweg geschätzte Integrationspersönlichkeit gewesen, eine Kämpferin für die Ärmeren und Schwächeren in der Gesellschaft und ein Mensch, der anderen stets auf Augenhöhe begegnet sei, sagte Reiter. Ihr und ihrem unermüdlichen Engagement für Menschen, die Hilfe benötigten, gelte der Dank der Stadt.