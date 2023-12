Nahost-Ticker: US-Verteidigungsminister Austin besucht Israel

10.09 Uhr: Mossad-Chef darf über Geisel-Abkommen verhandeln

Vertreter der israelischen Regierung haben einem Medienbericht zufolge dem Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad "grünes Licht" für die Verhandlung über einen neuen Geisel-Deal gegeben. David Barnea könne an einem neuen Abkommen arbeiten, das die Freilassung weiterer im Gazastreifen festgehaltenen Menschen vorsieht, berichtete der Sender Channel 12.

Israelischen Medienberichten zufolge wird Barnea in den kommenden Tagen erneut nach Europa reisen, um dort wieder mit dem katarischen Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani über ein mögliches Abkommen mit der Hamas zu sprechen. Vermittler Katar unterhält gute Beziehungen zur Hamas.

05.10 Uhr: US-Verteidigungsminister besucht Israel

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will heute Israel besuchen. Es werde erwartet, dass er mit der dortigen Militärführung auch über ein Zurückfahren der intensiven Bodenoperationen und der Luftangriffe im Gazastreifen sprechen wird, hieß es zuvor aus dem Ministerium. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf Militärkreise, dass Austin dazu auch Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Joav Gallant führen werde.

05.01 Uhr: UN-Sicherheitsrat will offenbar heute über Hilfslieferungen abstimmen

Der UN-Sicherheitsrat könnte einem Insider zufolge bereits heute über eine neue Resolution zur Ermöglichung von Hilfslieferungen in den Gazastreifen abstimmen. Das endgültige Zustandekommen des Entwurfs hänge von den abschließenden Verhandlungen zwischen den USA - Israels Verbündetem und Vetomacht im Rat - und den Vereinigten Arabischen Emiraten ab, die den Text verfasst hatten, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir haben uns während des gesamten Prozesses konstruktiv und transparent bemüht, uns auf ein abstimmungsfähiges Papier zu einigen", sagt ein US-Beamter unter der Bedingung der Anonymität. "Die Vereinigten Arabischen Emirate wissen genau, was akzeptabel ist und was nicht - es liegt an ihnen, ob sie es annehmen oder nicht." Die USA wollen die Formulierung über die Einstellung der Feindseligkeiten abschwächen, sagen Diplomaten. Der Textentwurf, der Reuters vorliegt, fordert derzeit eine "sofortige und dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten, um einen sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu ermöglichen".