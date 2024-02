Nahost-Ticker: Mehr als 100 Tote bei Israels Angriffen in Rafah

10.05 Uhr: Netanjahu - Nur "anhaltender militärischer Druck" wird Geiseln befreien

Nach der Befreiung zweier israelischer Geiseln durch die israelische Armee hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Fortsetzung der Militäroffensive im Gazastreifen angekündigt. "Nur anhaltender militärischer Druck bis zum vollständigen Sieg wird zur Freilassung aller unserer Geiseln führen", erklärte Netanjahu. Netanjahu lobte die "mutigen Krieger" für die nächtliche Befreiungsaktion. Israel werde "keine Gelegenheit auslassen", um die Geiseln nach Hause zu bringen.

09.44 Uhr: Armeesprecher-Israel - Offensive in Rafah hat noch nicht begonnen

Die israelische Offensive in Rafah im südlichen Gaza-Streifen hat offenbar noch nicht begonnen. Die nächtlichen Luftangriffe mit zahlreichen Toten sieht der israelische Militärsprecher Arye Sharuz Shalicar nicht als Teil der bevostehenden Offensive: "Würde ich so nicht nennen. Denn wir sind seit über vier Monaten im Einsatz." Das sagte er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Shalicar verteidigte die Pläne für eine bevorstehende Militäroffensive: "Weil die Terroristen sowohl sich selbst als auch die Geiseln in den Südteil des Gazastreifens verlegt haben." Als Beleg nennt er die Befreiung zweier Geiseln durch die israelischen Sicherheitskräfte in der vergangenen Nacht.

09.38 Uhr: Treiben Gaza-Offensive für Geiselbefreiung voran

Israel wird laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu keine Gelegenheit auslassen, weitere Geiseln im Gazastreifen zu befreien. Für eine Befreiung aller Geiseln sei anhaltender militärischer Druck bis zum "vollständigen Sieg" über die Hamas notwendig, sagt Netanjahu weiter. Er äußert sich, nachdem israelische Spezialkräfte bei einem Einsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens zwei Geiseln befreit hatten. Bei israelischem Beschuss der Stadt an der Grenze zu Ägypten, wo sich mehr als eine Million Menschen aufhalten, wurden nach Angaben der von der militant-islamistischen Hamas kontrollierten Behörden zahlreiche Menschen getötet.

09.25 Uhr: Befreite Geiseln treffen im Krankenhaus ihre Familien

Die in einer Spezialoperation im südlichen Gazastreifen befreiten Geiseln sind im Krankenhaus bereits von ihren Familien in die Arme geschlossen worden. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 60 und 70 Jahren. Der argentinische Präsident Javier Milei schrieb bei X, vormals Twitter, die Befreiten seien israelisch-argentinische Doppelstaatsbürger.

Der Schwiegersohn einer der Befreiten sagte israelischen Medien, die Familie habe die Mitteilung in der Nacht bekommen und die vier erwachsenen Kinder seien direkt ins Krankenhaus gefahren. Trotz der mehr als viermonatigen Geiselhaft sei der 70-Jährige in vergleichsweise guten Zustand, er sehe nur etwas dünn und blass aus. "Er ist etwas schockiert von dem ganzen Trubel", sagte der Schwiegersohn dem israelischen Sender Kan vor dem Schiba-Krankenhaus nahe Tel Aviv.

09.12 Uhr: Berichte - Dutzende Tote bei Angriffen im Bereich von Rafah

Bei israelischen Angriffen im Zuge einer Geiselbefreiungsaktion im Bereich der Stadt Rafah im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben Dutzende Palästinenser getötet worden. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde berichtete von mindestens 70 Toten und mehr als 160 Verletzten. Unabhängig waren die Angaben zunächst nicht zu überprüfen.

08.37 Uhr: Gaza-Behörde - 48 Tote bei Angriffen auf Stadt Rafah

Bei israelischen Angriffen auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben eines dortigen Behörden-Vertreters 48 Palästinenser getötet worden. Dutzende weitere seien zudem verletzt worden.

08.32 Uhr: Sicherheitsfirma - Wieder Raketenangriff auf Frachter im Roten Meer

Aus dem Roten Meer wird wieder ein Angriff auf ein Handelsschiff gemeldet. Ein unter der Flagge der Marshall-Inseln fahrender Schüttgutfrachter einer griechischen Reederei sei bei der Durchfahrt der Meerenge von Bab al-Mandab nahe der jemenitischen Küste binnen zwei Minuten zweimal mit Raketen beschossen worden, teilt die auf Seesicherheit spezialisierte britische Firma Ambrey mit. Es gebe Meldungen, dass das Schiff getroffen worden sei und Schäden an der Steuerbordseite erlitten habe.

Es sei angeblich auf dem Weg in die iranische Hafenstadt Bandar Imam Khomeini gewesen. Allerdings sei der Eigentümer des Frachters an der US-Börse Nasdaq notiert, was womöglich ein Grund für den Angriff sein könnte. Die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO teilt mit, sie sei über einen Angriff auf einen Frachter informiert worden. Die Besatzung sei unverletzt, das Schiff sei auf Kurs zu seinem nächsten Anlaufhafen.

08.26 Uhr: Unions-Außenexperte: Situation in Rafah "extrem schwierig"

Anlässlich der Nahost-Reise von CDU-Chef Friedrich Merz hat der Unions-Außenexperte Jürgen Hardt (CDU) Verständnis für Israels Vorgehen im Gazastreifen geäußert. Im Süden des Palästinensergebiets hätten sich nicht nur Flüchtlinge, sondern auch "die Hamas-Terroristen zurückgezogen", sagte Hardt am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Merz werde bei seiner Reise "mit Sicherheit" nicht fordern, dass Israel ein "Terrornest" an der israelischen Grenze hinnehmen müsse, argumentierte der Außenpolitiker.

07.15 Uhr: Britische Sicherheitsbehörde meldet Raketenangriff auf Schiff vor Jemens Küste

Südlich der jemenitischen Küste ist britischen Behördenangaben zufolge erneut ein Schiff angegriffen worden. Der Angriff sei mit zwei Raketen erfolgt, erklärte die britische Behörde für Seehandel (UKMTO). "Die Besatzung ist in Sicherheit und das Schiff fährt zum nächsten Anlaufhafen weiter", hieß es weiter.

05.15 Uhr: Bericht - Mehr als 100 Tote bei Israels Angriffen in Rafah

Bei der Serie von israelischen Angriffen im Raum Rafah im südlichen Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mehr als 100 Menschen getötet worden. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am frühen Morgen unter Berufung auf medizinisches Personal in Rafah meldete, seien unter den Todesopfern auch Kinder und Frauen. Bei den intensiven Angriffen in verschiedenen Teilen der Stadt seien zudem Hunderte weitere Menschen verletzt worden.

Wie das israelische Militär in der Nacht zum Montag bekannt gab, sei "eine Serie von Angriffen auf Terrorziele in der Gegend von Schabura im südlichen Gazastreifen" durchgeführt worden. Schabura liegt bei der Stadt Rafah, wo Hunderttausende palästinensische Binnenflüchtlinge Schutz gesucht haben. Die Angriffsserie sei beendet worden, hieß es in der kurzen Mitteilung des israelischen Militärs auf Telegram.

04.03 Uhr: Israel befreit zwei Geiseln im Gazastreifen

Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge in einer gemeinsamen Operation mit dem Inlandsgeheimdienst Shin Bet und der Spezialeinheit der Polizei in der Nacht in Rafah im südlichen Gazastreifen zwei Geiseln befreit.

Die beiden Männer, Fernando Simon Marman, 60, und Louis Hare, 70, seien von der Hamas am 7. Oktober aus dem Kibbuz Nir Yitzhak entführt worden und nun in das Sheba-Krankenhaus in Israel gebracht worden. Sie seien in gutem Zustand, sagte Armeesprecher Richard Hecht. Die Männer seien aus dem zweiten Stock eines Gebäudes befreit worden, wobei es zu einem heftigen Schusswechsel gekommen sein soll.